Новости версия для печати Сегодня – последний день Масленицы В этот день по традиции провожают зиму.



площади им. Ленина и возле дворца «Металлург» , в Городском и Детском парках. Гостей ждут выставки-ярмарки народных ремесел, аттракционы, игровые программы для детей и взрослых, театрализованные представления, концерты.



Начнется праздник в 11 утра.



Программа мероприятий, посвященных Широкой Масленице Самые масштабные гуляния в Орле развернутся сегодня на, впарках. Гостей ждут выставки-ярмарки народных ремесел, аттракционы, игровые программы для детей и взрослых, театрализованные представления, концерты.Начнется праздник в





Мария Семак

18 февраля 2018 года







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