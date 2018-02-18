Новости версия для печати Орловских пенсионеров приглашают на курсы компьютерной грамотности Программа Пенсионного фонда действует уже около пяти лет. За это время работу на компьютере освоили 6000 пожилых людей. Их научили пользоваться Интернетом, электронной почтой, порталом Госуслуг, сайтом Пенсионного фонда и других ведомств, оплачивать квитанции при помощи электронных ресурсов и многому другому.



Обучение бесплатное, продолжится оно и в этом году. Курсы проходят практически во всех районах области, записаться на них можно по телефонам 72-92-33 и 72-92-77 или оставить заявку в региональном отделении «Союза пенсионеров России» – телефон 47-16-22.





Мария Семак

18 февраля 2018 года







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