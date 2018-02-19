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На Орловщине стартует благотворительная акция «Корзина добра»

Сбор продуктов будет вестись до 27 мая - до праздника Святой Троицы. Особенно нужны крупы, консервы, макароны, растительное масло – все, что долго не портится.

Евгений Гуров, заместитель начальника паломнического отдела орловской епархии: «Важна любая помощь. Даже одна пачка макарон, даже одна баночка тушенки - это уже один вкусный, теплый ужин в одной семье. К матушке Ксении обращаются, как правило, 10 семей, но бывают и индивидуальные обращения».

Благотворителей ждут по адресу: переулок Воскресенский, д. 16, 2 этаж , с 9:00 до 19:00.