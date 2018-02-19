Новости версия для печати Сегодня в библиотеке им. Бунина выберут самого внимательного читателя В финал областного конкурса вышли победители городского и районных этапов.



Литературное соревнование посвящено 200-летию Тургенева. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов по произведениям «Рудин», «Дворянское гнездо», «Степной король лир». За 4 года существования конкурса максимум баллов еще никто не набрал. Самый высокий результат был 73 балла. Может быть, участникам повезет в этом году. Результаты огласят 12 марта.





Татьяна Тимохина

19 февраля 2018 года







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