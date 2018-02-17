Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Премии, заработанные умом. Молодых ученых сегодня чествовали в Орле. - С комбайна за компьютер. Теперь они знают: чем отличается «окно» от «Windows». - Сносить нельзя реконструировать. Жильцам «Жилинской-2» предстоит сделать свой выбор. - Созвучны «Музыке добрых сердец». На лечение двух девочек орловцы собрали 260 тысяч рублей.

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Вести-Орёл

16 февраля 2018 года







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