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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП

Среди них 4 ДТП, в результате которых 6 человек получили телесные повреждения (в том числе 1 несовершеннолетний).

17 февраля в 12:25 в трамвае упала женщина-пассажир. В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.

17 февраля в 17:50 водитель, управлял автомобилем «Пежо 408», двигался по ул. Лескова и в районе дома № 10 допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который двигался по улице Полесской, с последующим наездом автомобилем «Форд» на препятствие (светофор, металлическое ограждение). В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд Фокус» (девочка 2007 г.р.), получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.

17 февраля в 19:30 водитель, управлял автомобилем «Лада Калина», двигался по автодороге М-2 Крым, в районе 331 километра выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение со встречным транспортным средством «Рено Симбол» с последующим столкновением со встречным автомобилем «ВАЗ 21124». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» получил телесные повреждения, госпитализирован. Также в результате ДТП получили телесные повреждения водитель автомобиля «ВАЗ 21124» – назначено амбулаторное лечение, и пассажир автомобиля «ВАЗ 21124» (женщина 1957 г.р.), госпитализирована.

18 февраля в 20:20 водитель, управляя автобусом «ПАЗ», двигался по пл. Мира, и в районе дома №1 произошло падение пассажира-женщины. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, госпитализирована ООКБ.


Орловское Информбюро
19 февраля 2018 года

 


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