Новости версия для печати Саперы орловской областной поисково-спасательной службы при необходимости готовы провести подрыв ледовых заторов Чтобы освежить навыки работы на замерзших водоемах, спасатели-взрывники провели на льду Оки специальную тренировку.



Саперы МЧС высверлили лунки, заложили заряды и огородили опасный участок. При подрыве льда спасателям приходится действовать с предельной осторожностью. Гидродинамический удар, вызванный взрывной волной, может повредить мостам, плотинам и прочим сооружениям. Впрочем, в последние годы ледоход в Орле проходил без осложнений, и разбивать ледовые заторы при помощи тротила не приходилось.





Иван Суверин

19 февраля 2018 года







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