В 12 школах Орловской области сняли карантин по гриппу и ОРВИ

|
понедельник
19.02.2018
13:23:01
|
|
В 12 школах Орловской области сняли карантин по гриппу и ОРВИПо состоянию на 15 февраля карантин был объявлен в 30 школах региона.
Как сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, в настоящее время ограничительные мероприятия введены в 12 школах по классам и в 6 – полностью (город Орел – 5 школ, город Ливны – 1 школа).
В Орле учебный процесс приостановлен полностью в 5 школах: средней общеобразовательной школе №11 им. Г. М. Пясецкого, лицее №32 им. И. М. Воробьева, Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, средней общеобразовательной школе «Леонардо» и Орловском лицее-интернате. В 9 школах карантин введен по отдельным классам (34 класса), в которых учатся 759 человек.
В связи с введением карантина школы не посещает 2756 учащихся, что составляет 3,7% от общего числа учащихся области (по состоянию на 15 февраля - 4101 учащийся или 5,5%). В частности, в Орле из-за карантина школы не посещают 2580 человек или 7,9% от общего числа учащихся города (по состоянию на 15 февраля – 3406 человек или 10,4%).
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта