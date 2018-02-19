Новости версия для печати В 12 школах Орловской области сняли карантин по гриппу и ОРВИ По состоянию на 15 февраля карантин был объявлен в 30 школах региона.



Как сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, в настоящее время ограничительные мероприятия введены в 12 школах по классам и в 6 – полностью (город Орел – 5 школ, город Ливны – 1 школа).



В Орле учебный процесс приостановлен полностью в 5 школах: средней общеобразовательной школе №11 им. Г. М. Пясецкого, лицее №32 им. И. М. Воробьева, Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, средней общеобразовательной школе «Леонардо» и Орловском лицее-интернате. В 9 школах карантин введен по отдельным классам (34 класса), в которых учатся 759 человек.



В связи с введением карантина школы не посещает 2756 учащихся, что составляет 3,7% от общего числа учащихся области (по состоянию на 15 февраля - 4101 учащийся или 5,5%). В частности, в Орле из-за карантина школы не посещают 2580 человек или 7,9% от общего числа учащихся города (по состоянию на 15 февраля – 3406 человек или 10,4%).





Орловское Информбюро

19 февраля 2018 года







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