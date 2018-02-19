Очередной отряд орловской полиции отправился в служебную командировку в Северо-Кавказский регион

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понедельник
19.02.2018
13:22:33
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Очередной отряд орловской полиции отправился в служебную командировку в Северо-Кавказский регионИм предстоит нести службу шесть месяцев.
Церемония отправки прошла у памятной стелы возле здания УМВД. Отъезжающих напутствовали начальник УМВД РФ по Орловской области Юрий Савенков, ветераны милиции. Затем был проведен православный молебен.
Село Кидеро Цунтинского района Дагестана – конечная точка путешествия. Близость Панкиского ущелья и государственной границы делают контакт с боевиками весьма вероятным. Впрочем, в это время года дороги в Цунтинском районе куда опаснее бандитов. К тому же, в горах высока опасность лавин. Но за многие годы полицейские научились преодолевать трудности горной службы и надежно обустроили быт.
Пункт назначения тот же, а маршрут поездки изменился. Полицейские впервые отбывают со станции Лужки. Поезд пойдет через Саратов. Раньше командировочные проводили в дороги до четырех суток, в этот раз доберутся за два дня.
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