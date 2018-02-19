Новости версия для печати Вынесен обвинительный приговор водителю, устроившему осенью смертельное ДТП с гужевой повозкой Вечером 16 сентября 2017 года водитель «Митсубиси Л 200», будучи в нетрезвом состоянии, у поселка Плещеево на полном ходу протаранил цыганскую повозку.



Один человек погиб, и один серьезно пострадал. Чтобы не допустить самосуда со стороны разгневанных родственников погибших, на место пришлось даже вызвать наряд ППС.



Суд приговорил правонарушителя к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет и десяти месяцев он не сможет управлять транспортом. Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован как защитой, так и гособвинением.





Иван Суверин

19 февраля 2018 года







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