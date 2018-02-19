Новости версия для печати Мост через реку Зушу в городе Мценске продолжат реконструировать Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 89 млн. рублей.



Как сообщает информационный портал Орловской области, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности.



Мост через реку Зушу по улице Карла Маркса в Мценске был построен в 1962 году. Его общая длина превышает 136 метров, ширина - 10 метров. Грузоподъемность сооружения не соответствовала современным нормативным требованиям, поэтому было принято решение о его реконструкции.



В начале этого года врио губернатора Орловской области Андрей Клычков проинспектировал работы на объекте в ходе рабочей поездки и поручил взять под особый контроль расходование средств при реконструкции моста. В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в установленные сроки, несвоевременным освоением средств в марте состоятся конкурсные процедуры по определению другой подрядной организации.





Орловское Информбюро

19 февраля 2018 года







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