Мост через реку Зушу в городе Мценске продолжат реконструировать

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понедельник
19.02.2018
13:22:36
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Мост через реку Зушу в городе Мценске продолжат реконструироватьИз федерального бюджета на эти цели будет выделено 89 млн. рублей.
Как сообщает информационный портал Орловской области, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности.
Мост через реку Зушу по улице Карла Маркса в Мценске был построен в 1962 году. Его общая длина превышает 136 метров, ширина - 10 метров. Грузоподъемность сооружения не соответствовала современным нормативным требованиям, поэтому было принято решение о его реконструкции.
В начале этого года врио губернатора Орловской области Андрей Клычков проинспектировал работы на объекте в ходе рабочей поездки и поручил взять под особый контроль расходование средств при реконструкции моста. В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в установленные сроки, несвоевременным освоением средств в марте состоятся конкурсные процедуры по определению другой подрядной организации.
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