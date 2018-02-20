Новости версия для печати Одно ДТП, трое пострадавших В пятницу на трассе М-2-Крым в Орловском районе случилась серьезная авария.



Дорогу на 390-м километре не поделили два легковых автомобиля: «Ниссан Кашкай» и «ВАЗ 2110». Самые фатальные повреждения получила отечественная легковушка. К месту происшествия поспешили экипажи ДПС, спасатели и несколько бригад скорой медицинской помощи.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», двигался по автодороге М-2 Крым со стороны Белгорода, и в районе 388 километра допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 2110, которым ранее управляла водитель-женщина, с последующим съездом автомобиля «Ниссан Кашкай» в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и пассажир были доставлены в Орловскую областную клиническую больницу и были госпитализированы. Позднее в больницу им. Семашко за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Ниссан». Степень виновности участников ДТП полицейским предстоит установить в ходе расследования.



В ГИБДД напоминают, что водителям необходимо адекватно определять скорость и манеру управления на зимней дороге.





Иван Суверин

19 февраля 2018 года







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