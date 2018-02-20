Новости версия для печати Студенты Орловского Государственного института культуры поставили спектакль об Эдит Пиаф Имя этой французской певицы известно практически всем, но мало кто знает о том, что пришлось преодолеть ей на жизненном пути. Студенты решили раскрыть для зрителей новую грань знаменитой личности.



Идея зародилась еще в 2015 году, к 100-летнему юбилею французской певицы Эдит Пиаф. Постановка основана на ее собственных мемуарах, а также на воспоминаниях ее сводной сестры. Этот спектакль вынесли на суд зрителей студенты 4 курса Орловского института культуры. Среди выпускников группы всего один молодой человек, перед преподавателем стояла сложная задача - найти материал который бы подходил преимущественно женскому коллективу.

Татьяна Сагайдачная, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК, режиссер постановки: «Это очень хороший женский материал, в котором есть все: и жизнь – насыщенная, яркая, и много радости, и много боли, и много трудностей, и интересного пути, по которому она шла для достижения своей цели, своего успеха». Выход студентов кафедры режиссуры и мастерства актера за пределы родного института - всегда яркое событие в жизни Орла. В этот раз свою площадку молодым театралам предложил Центр своевременного искусства. Такая дружба между творческими объединениями всегда рождает новые течения в культурном пространстве города.

Вячеслав Борняков, руководитель Центра своевременного искусства: «Сотрудничество с институтом культуры у нас было в планах давно, и мы пыталась сделать это в прошлом году, а в этом получилось как-то спонтанно, и очень легко и просто. Татьяна Сагайдачная предложила провести спектакль, мы согласились, провели несколько репетиций, попробовали в разных формах, и показали то, что получилось». Выступление на чужих площадках - не случайность, а постоянная практика для студентов института культуры.

Анна Садовская, студентка 4-го курса кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК: «Мы учувствовали в нескольких фестивалях, осенью мы вернулись из Эстонии, из города Тарту, мы ездили со студией-лабораторией «Млечный путь». До этого у нас были награды в конкурсе «Созвездие Орла», мы получили Гран при конкурса за мою режиссерскую работу «Легкое дыхание», по Бунину». Узнать больше о творческой жизни города можно на праздновании международного дня театра: всю неделю, с 26 по 30 марта, в учебном театре «Диагональ» будут проходить открытые показы спектаклей.





Всеволод Трифонов

19 февраля 2018 года







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