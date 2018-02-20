Новости версия для печати Сегодня в Орле прошел финал областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель» Конкурс проходит в Орле уже в 4-ый раз. На этот раз приняло участие рекордное количество человек - 145.



Финал областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель» проходил в библиотеке имени Бунина. В этом году конкурс был посвящен 200-летию Тургенева.

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Степной король Лир» - участники должны были дать ответы на вопросы по этим произведениям.



Старшеклассники и студенты уже прошли отборочный тур в своих учебных заведениях.

Ученики маленькой Тагинской школы из Глазуновского района на этот конкурс приезжают каждый год. Одиннадцатиклассница Анна Лобина в прошлый раз по количеству баллов была на шестой позиции. Перед этим конкурсом все произведения прочла по 2-3 раза, с карандашом.

Анна Лобина, ученица 11 класса Тагинской средней общеобразовательной школы Глазуновского района: «Надо не только прочитать это произведение, нужно уловить детали, и с каждым прочтением ты больше вникаешь в суть произведения». А вот студент 1 курса Техникума путей сообщения им Лапочкина - Михаил Афанасьев надеется на хорошую память, прочитав произведения всего один раз. 40 вопросов. Один из них – видео: по фрагменту из фильма ребята должны узнать, какое это произведение и кто герой. Однозначные ответы – «да» и «нет» - не предусмотрены.

Татьяна Лисина, главный библиотекарь областной библиотеки им. Бунина: «Необходимо было дать полные, правильные ответы. Каким образом они оцениваются? Полный правильный ответ – 2 балла, частично правильный ответ – 1 балл. Баллы суммируются, и максимальное количество, которое может набрать участник, - 80 баллов». За 4 года существования конкурса максимум никто не набрал. Самый высокий результат - 73 балла.

Алексей Кондратенко, председатель жюри конкурса: «Вопрос не только в том, насколько формально они ответят, сколько постараться приобщить юное поколение к чтению, особенно произведений писателей-земляков, классиков». Может быть, этот год по количеству набранных баллов тоже будет рекордным, как и по количеству участников конкурса. Результаты огласят 5 марта, когда проверят все работы.





Татьяна Тимохина

19 февраля 2018 года







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