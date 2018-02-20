Новости версия для печати Задолженность по заработной плате перед работниками ПАТП-1 города Орла будет погашена в ближайшие дни Это сегодня подтвердил глава исполнительной власти Орла на заседании регионального правительства.



Задолженность перед работниками предприятия составляет около 5,5 млн. рублей. Чтобы «закрыть» эти долги из областного бюджета будет выделено 3 млн., оставшиеся возьмут в бюджете Орла.



Спасти городская власть намерена и само предприятие. На 20 февраля назначено заседание профильного комитета Горсовета, на котором будет рассматриваться этот вопрос.





Татьяна Напольских

19 февраля 2018 года







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