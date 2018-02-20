Задолженность по заработной плате перед работниками ПАТП-1 города Орла будет погашена в ближайшие дни

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вторник
20.02.2018
1:27:07
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Задолженность по заработной плате перед работниками ПАТП-1 города Орла будет погашена в ближайшие дниЭто сегодня подтвердил глава исполнительной власти Орла на заседании регионального правительства.
Задолженность перед работниками предприятия составляет около 5,5 млн. рублей. Чтобы «закрыть» эти долги из областного бюджета будет выделено 3 млн., оставшиеся возьмут в бюджете Орла.
Спасти городская власть намерена и само предприятие. На 20 февраля назначено заседание профильного комитета Горсовета, на котором будет рассматриваться этот вопрос.
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