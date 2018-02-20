Вопросы здравоохранения обсудили на профильном комитете Облсовета

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вторник
20.02.2018
1:27:11
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Вопросы здравоохранения обсудили на профильном комитете ОблсоветаДепутаты обсудили вопросы бесперебойного обеспечения льготников лекарственными средствами, уменьшение очередей в поликлиниках, контроля качества оказания медицинской помощи.
В настоящее время в Орловской области правом на бесплатное получение препаратов обладают более 57 тысяч человек, из них 11 тысяч – это федеральные льготники. В данный момент закупка лекарств на 1 полугодие 2018 года – завершена, но как отметили участники заседания, для полного обеспечения потребностей льготников, необходимо поиск дополнительных средств.
Также не менее актуален вопрос доступности медицинских услуг. Качество обслуживания пациентов по-прежнему оставляет желать лучшего: большие очереди, длительный промежуток времени между записью к врачу и приёмом. Для оптимизации работы, в двух областных медучреждениях запустили пилотный проект «Бережливая поликлиника». Его задача – обеспечить доступность и комфорт медуслуг. Для этого в поликлиниках начали переход на электронные листы нетрудоспособности и карты пациентов.
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