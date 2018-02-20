В администрации Орла подвели итоги прошедшего Года экологии

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В администрации Орла подвели итоги прошедшего Года экологииВпервые была создана рабочая группа, в которую вошли не только чиновники и специалисты, но и представители общественности.
Работа была проведена внушительная, но она не закончена, еще есть, где приложить руки: продолжится уборка парков и скверов, борьба с несанкционированными свалками, посадка деревьев и кустарников.
По итогам Года экологии самые активные участники мероприятий были награждены благодарностями от руководства областного центра. Среди них предприниматели, руководители образовательных учреждений, представители общественных организаций и средств массовой информации.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Наша рабочая группа продолжит свою работу и в этом году. Несомтря на то, что Год экологии формально закончился, этому вопросу мы будем уделять самое большое внимание. Я позволю себе выразить уверенность, что мы в 2018-19 годах продолжим работать над улучшением экологической ситуацией нашего города».