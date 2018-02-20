Новости версия для печати В администрации Орла подвели итоги прошедшего Года экологии Впервые была создана рабочая группа, в которую вошли не только чиновники и специалисты, но и представители общественности.



Работа была проведена внушительная, но она не закончена, еще есть, где приложить руки: продолжится уборка парков и скверов, борьба с несанкционированными свалками, посадка деревьев и кустарников.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Наша рабочая группа продолжит свою работу и в этом году. Несомтря на то, что Год экологии формально закончился, этому вопросу мы будем уделять самое большое внимание. Я позволю себе выразить уверенность, что мы в 2018-19 годах продолжим работать над улучшением экологической ситуацией нашего города». По итогам Года экологии самые активные участники мероприятий были награждены благодарностями от руководства областного центра. Среди них предприниматели, руководители образовательных учреждений, представители общественных организаций и средств массовой информации.





Оксана Гранн

19 февраля 2018 года







На главную страницу





