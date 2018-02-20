Новости версия для печати 17 февраля на Орловщине отметили День российских студенческих отрядов В фундаментальную библиотеку на концерт и организованные студенчеством выставки и интерактивные площадки пришли те, кто не мыслит себя без труда и путешествий по стране.



Основная цель праздника – дать официальный старт кампании по набору новых бойцов в студенческие отряды. И хотя они были возрождены недавно, в орловских вузах их уже немало.

Анастасия Липовецкая, командир Орловского регионального штаба РСО: «В Орловской области действуют более 15 студенческих трудовых отрядов по всем направлениям – педагогические, строительные, медицинские, отряды проводников, сельскохозяйственные… В принципе, какую сферу не возьми, отряды такие существуют». Для гостей организовали выставочные и интерактивные площадки, подготовили большой концерт. Кроме того, студенты представили проект реконструкции сквера перед Орловским государственным университетом им. И. С. Тургенева. На торжество пригласили и ветеранов студенческих отрядов и работодателей, и представителей власти Орловской области.



Сегодня Российские Студенческие Отряды – крупнейшая молодежная организация страны. Более 200 тысяч молодых людей в год она обеспечивает временной трудовой занятостью.





Эва Стасюлевич

19 февраля 2018 года







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