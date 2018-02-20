Новости версия для печати В Орле прошли проводы зимы Традиционные народные гуляния прошли по-настоящему красочно и ярко. По всему городу на различных площадках водили хороводы, шли кулачные бои, и, конечно, ставили рекорды по выпеканию и поеданию блинов.



В народе говорят, с этого момента весна с зимой начинает свою борьбу! А у православных начинается Великий пост - самый строгий и долгий. Поэтому Масленицу принято провожать хороводом, пирогами, а еще блинами - их с пылу с жару предлагали каждому в Детском парке.



По настоящему русские народные гулянья прошли на главной площади. Грант на их проведение выиграл клуб «Вечёрки в Орле». Писали сценарий, отрабатывали его, закупали инвентарь.

Ольга Снурницына, представитель клуба «Вечёрки в Орле»: «Есть ощущение необходимости гуляния - массового, народного, когда люди не просто смотрят концерт, а именно участвуют в нем. Мы очень давно за это болеем, и призываем наш народ регулярно участвовать в народных гуляниях». Для разогрева, и чтобы познакомиться друг с другом, водили хоровод. Он был не просто большой, а огромный. Тут же ели блины с медом и со сметаной.



Стенка на стенку пошли друг на друга ребята, предусмотрительно сбросив верхнюю одежду, чтоб не порвалась. А еще было по-настоящему жарко тем, кто прямо с головой окунулся в традиции - русская баня стояла недалеко. Парились, как положено с дубовым веником. Прямо из баньки и наблюдали за кулачным боем, главное правило которого -«лежачего не бьют».



Яркие проводы зимы по традиции завершились сожжением чучела Масленицы. Получив заряд положительной энергии, люди не ушли: кто-то остался покататься на коньках, кто-то решил поверить свою смелость, скатившись с горки.





Анна Вайсергисер

19 февраля 2018 года







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