Новости версия для печати Заседание правительства Орловской области Андрей Клычков предложил депутату, который знает, как спасти ПАТП №1, воплотить свои идеи в жизнь, став директором банкротного предприятия. Был отмечен и завод «Дормаш», которому осталось выплатить экс-сотрудникам 35 миллионов рублей, и «Орёлагропромстрой», задолжавший своим работникам 5 миллионов.



С момента признания «Дормаша» одним из крупнейших заводов области банкротом, конкурсный управляющий уже выплатил бывшим сотрудникам предприятия 39 миллионов рублей. Это больше половины от общей задолженности. Сейчас она составляет 35 миллионов рублей. Причём, согласно поручению главы региона, рассчитаться с людьми завод должен до 1 марта.

Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «С 1 февраля по 16 февраля, по данным конкурсного управляющего, на погашение зарплаты было направлено 15,6 миллионов. С людьми связались - они подтверждают, что средства поступают». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы должны держать на контроле, в ежедневном режиме, и поступления денежных средств, и контролировать. Если какой-то сбой, мы должны понимать, в связи с чем он происходит, и, если есть возможность, исправить». Одновременно с «Дормашем» производственные листы о банкротстве на руках сейчас имеют 27 орловских предприятий. Многие из них близки к зоне риска по зарплатным долгам. Одно из таких - ПАТП №1, банкротство которого до сих пор обсуждает общественность. Муниципальное предприятие не выплатило своим работникам почти 5,5 миллионов рублей.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Принято решение о переуступке долга другому предприятию. Работникам было предложено заключение договора цессии. По состоянию на сегодняшний день, из 89 человек договора цессии подписаны с 86, в течение двух суток задолженность по заработной плате с теми, кто подписал, будет погашена». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В Горсовет есть депутат Косогов. Он неоднократно говорил, что знает, как спасти предприятие. Если не будет возражений, предложите ему поработать директором ПАТП-1. Его публичные заявления о том, что он знает, как спасти предприятие, я с большим удовольствием приму и буду помогать всем, чем могу. Для нас муниципальное предприятие имеет большое значение». Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что на данный момент разработаны два варианта спасения муниципального перевозчика: погасить кредиторскую задолженность – ранее заявлялось, что это больше 60 миллионов рублей, или создать новую Единую транспортную компанию, которая объединит обанкротившийся МУП с «Трамвайно-троллейбусным предприятием». Этот вопрос будет рассмотрен завтра на заседании профильного комитета Горсовета.





Антон Киселёв

19 февраля 2018 года







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