Новости версия для печати Ушёл из жизни наш коллега, оператор Александр Александрович Казалось, он никогда не покинет своего рабочего места – в студии за камерой. Настолько длительным получился его телевизионный и жизненный эфир: почти полвека.



Он пришёл в студию 20-летним. В то время Орловское телевидение делало свои первые шаги – на ощупь, неуверенно, но Александр Александрович осваивал профессию с энтузиазмом, свойственным молодым. И достиг своего: он стал главным в студии - тем человеком, кто первым видит ещё не вышедшую в эфир продукцию, от кого зависит самочувствие и поведение героев передачи. Его вкус к картинке, умение работать с цветом и светом восхищали коллег, его камера всегда носила знак «№1» – главная.



Через объектив камеры Александровича прошло полвека жизни и Орловщины, и страны. События мировой важности – и столица запрашивает из провинции помощь. От Орла едет Александрович. Так было на XXII Олимпийских играх в Москве в 1980-м году.



Позже, когда телевизионная техника радикально изменилась, он освоил видеокамеру и стал разъездным оператором, соавтором сотен передач, летописцем встреч на родных просторах, в близких и далёких командировках. Спокойный, выносливый, мудрый – без суеты он делал своё дело с любовью, которую считывает внимательный зрительский глаз. С ним было надёжно в любых ситуациях, которыми изобилует жизнь провинциальных телевизионщиков. Его ученики помнят уроки мастера.



И вот его не стало. Мы только проводили его на заслуженный отдых – он не выдержал и года. Короткая прогулка по городу в минувшую субботу стала последней. И команда режиссёра «Внимание! Эфир!» будет уже не для него. Но была жизнь, богатая на события. Остаётся память о человеке, служившем делу и ушедшем в поднебесный эфир.



Прощание с Александром Викторовичем Александровичем состоится завтра, в 12 часов в ГТРК «Орёл» по адресу: ул. 7-го Ноября, 43 .









19 февраля 2018 года







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