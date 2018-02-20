Новости версия для печати В этом году в Орловском районе появятся три новых дороги Финансирование на эти цели поступит из Дорожного фонда области.



Планируется строительство автомобильной дороги М-2 «Крым» - село Альшань - деревня Большая Фоминка с искусственным дорожным сооружением. Кроме того, появится маршрут «Орел - Гать - Лаврово - Редькино» и новый участок дороги от трассы М-2 «Крым» до деревни Агеевка.





Мария Семак

20 февраля 2018 года







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