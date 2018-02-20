Налоговики предупреждают: в Интернете появились мошенники, предлагающие получить налоговую компенсацию

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вторник
20.02.2018
13:30:31
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Налоговики предупреждают: в Интернете появились мошенники, предлагающие получить налоговую компенсациюКак сообщили в ведомстве, Интернет-страница представляет собой копию одного из разделов официального сайта Налоговой службы России.
Информация о нем распространяется в основном в социальных сетях. Чтобы получить так называемую «налоговую компенсацию», пользователям предлагают ввести свои паспортные данные, а также номер банковской карты, в том числе CVV-код с обратной стороны, что, по сути, позволит снять все деньги.
Специалисты напоминают, настоящее электронное взаимодействие происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика». Чтобы получить доступ к сервису, необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль.
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