Новости версия для печати Налоговики предупреждают: в Интернете появились мошенники, предлагающие получить налоговую компенсацию Как сообщили в ведомстве, Интернет-страница представляет собой копию одного из разделов официального сайта Налоговой службы России.



Информация о нем распространяется в основном в социальных сетях. Чтобы получить так называемую «налоговую компенсацию», пользователям предлагают ввести свои паспортные данные, а также номер банковской карты, в том числе CVV-код с обратной стороны, что, по сути, позволит снять все деньги. Специалисты напоминают, настоящее электронное взаимодействие происходит исключительно через « Личный кабинет налогоплательщика ». Чтобы получить доступ к сервису, необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль.





Мария Семак

20 февраля 2018 года







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