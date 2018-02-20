|
вторник
20.02.2018
13:30:28
|
|
В Орле открылась выставка «Женщины в жизни Тургенева»Выставка открылась в областной библиотеке.
Одна из главных фигур экспозиции – мать писателя. Варвара Петровна стала единственной наследницей родового поместья и успешно вела обширное хозяйство, состоящее из 100000 десятин земли и 5000 душ крепостных.
Также на выставке предоставлена информация о дочери писателя - Пелагее, и других женщинах, которые волновали и восхищали Тургенева. Иван Сергеевич был высокого мнения о баронессе Юлии Вревской, которая ушла сестрой милосердия на русско-турецкую войну и погибла в Болгарии, восхищался он и актрисой Марией Савиной
Завершают экспозицию материалы о Полине Виардо. Чувства писателя к ней стали испытанием на всю жизнь и длились 40 лет.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта