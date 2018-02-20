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В Орле открылась выставка «Женщины в жизни Тургенева»

Одна из главных фигур экспозиции – мать писателя. Варвара Петровна стала единственной наследницей родового поместья и успешно вела обширное хозяйство, состоящее из 100000 десятин земли и 5000 душ крепостных.

Также на выставке предоставлена информация о дочери писателя - Пелагее, и других женщинах, которые волновали и восхищали Тургенева. Иван Сергеевич был высокого мнения о баронессе Юлии Вревской, которая ушла сестрой милосердия на русско-турецкую войну и погибла в Болгарии, восхищался он и актрисой Марией Савиной

Завершают экспозицию материалы о Полине Виардо. Чувства писателя к ней стали испытанием на всю жизнь и длились 40 лет.