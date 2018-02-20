Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП Среди них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



19 февраля в 12:15 водитель, управлял автомобилем «Шевроле», следовал по ул.Ломоносова, и при повороте налево, на улицу Лескова, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2105», который двигался по улице Лескова. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «ВАЗ». Ему была оказана медицинская помощь





Орловское Информбюро

20 февраля 2018 года







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