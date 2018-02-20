Новости версия для печати За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено пять нетрезвых водителей Один водитель, попавший под подозрение, отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.



Рейды по выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, проводятся ежедневно. Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Орловское Информбюро

20 февраля 2018 года







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