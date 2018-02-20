Новости версия для печати Работников орловского ООО «Восход» оставили без зарплаты По версии следствия, руководство совершило фиктивную сделку продажи предприятия.



Как выяснило следствие, предприятие возникло в недрах другого общества с ограниченной ответственностью под названием «Пульс–Эко», и, не имея собственных помещений, мощностей и транспорта, тем не менее, успешно отгружало готовую продукцию. «Восход» работал вплоть до января прошлого года, но при этом копил долги по обязательным платежам.

Максим Власов, руководитель СО по Советскому району СУ СК РФ по Орловской области: «К концу декабря 2016 года собственником «Восхода» было принято решение избавиться от предприятия путем его продажи, для чего руководство стало массово увольнять работников. Однако, не уволив должным образом всех работников, собственник продал ООО в марте 2017 года за номинальную стоимость в 10 тысяч рублей с имеющейся задолженностью по заработной плате около 100 тысяч рублей и задолженностью по выплатам обязательных платежей в размере более 400 тысяч рублей жителю города Москвы, которым тогда же было приобретено не менее семи коммерческих организаций, имевших значительные задолженности перед бюджетом». Однако новый собственник предприятия скончался, и предприятие «Восход» каким-то образом оказалось в тех же руках.

Максим Власов, руководитель СО по Советскому району СУ СК РФ по Орловской области: «Бывший собственник, руководитель ООО «Восход», в настоящее время является соответственно директором и главным бухгалтером ООО «Пульс-Эко» и продолжает коммерческую деятельность на тех же производственных мощностях. Каких-либо мер со стороны бывших владельцев «Восхода» по погашению задолженности по заработной плате перед работниками не предпринималось. Следствием также проверяется версия фиктивности сделки купли-продажи ООО «Восход» в марте 2017 года». Только после обысков уволенные сотрудники предприятия получили на руки свои трудовые книжки. Сейчас помещение «Пульс–Эко» опечатано. Расследование уголовного дела продолжается.





Иван Суверин

20 февраля 2018 года







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