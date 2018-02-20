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В Орле состоялось заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области

За одним столом собрались представители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов и силовых структур.

Главным достижением правоохранительного блока в 2017 году Андрей Клычков назвал снижение волны криминала. Врио губернатора поблагодарил всех сотрудников правоохранительных структур за четкую и слаженную работу.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «По многим показателям на территории РФ Орловская область прозвучала как в целом спокойная».
Выводы подтвердили: несмотря на оптимизацию штатной численности полиции, оперативная обстановка была под контролем.
Максим Тихонов, заместитель начальника УМВД РФ по Орловской области: «Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 5 % и составило 8 848 преступлений. По уровню преступности показатель в нашей области ниже, чем в целом по России и по ЦФО».
Но прокурор области предостерег: почивать на лаврах правоохранителям рано.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «На наш взгляд и по анализу ситуации, реальных предпосылок к снижению преступности пока нет. Ситуация может измениться в любой момент по объективным причинам».
К таким причинам глава надзорного ведомства отнес социальную напряженность, вызванную социальной же несправедливостью. В числе таких явлений прокурор назвал невыплаты зарплат, что ставят на грань выживания целые группы людей.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «На сегодняшний день задолженность по зарплате в регионе, только по официальным данным, составляет почти 60 миллионов рублей на двух предприятиях: ЗАО «Дормаш» - 54,5 миллионов и Орловский КСК – 5,4 миллиона». 
Глава региона заверил: проблема «Дормаша» уже на стадии решения. По состоянию на 15 февраля, долг по «Дормашу» сокращен до 32 миллионов рублей.

К безусловным достижениям силовиков отнесено снижение аварийности на дорогах области, оно составило в прошлом году почти 12%. Почти на треть возросла раскрываемость по линии наркополиции. Число тяжких и особо тяжких преступлений стражам порядка удалось снизить на 6 %.


Иван Суверин
20 февраля 2018 года

 


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