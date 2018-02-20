Новости версия для печати В Орле состоялось заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области За одним столом собрались представители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов и силовых структур.



Главным достижением правоохранительного блока в 2017 году Андрей Клычков назвал снижение волны криминала. Врио губернатора поблагодарил всех сотрудников правоохранительных структур за четкую и слаженную работу.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «По многим показателям на территории РФ Орловская область прозвучала как в целом спокойная». Выводы подтвердили: несмотря на оптимизацию штатной численности полиции, оперативная обстановка была под контролем.

Максим Тихонов, заместитель начальника УМВД РФ по Орловской области: «Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 5 % и составило 8 848 преступлений. По уровню преступности показатель в нашей области ниже, чем в целом по России и по ЦФО». Но прокурор области предостерег: почивать на лаврах правоохранителям рано.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «На наш взгляд и по анализу ситуации, реальных предпосылок к снижению преступности пока нет. Ситуация может измениться в любой момент по объективным причинам». К таким причинам глава надзорного ведомства отнес социальную напряженность, вызванную социальной же несправедливостью. В числе таких явлений прокурор назвал невыплаты зарплат, что ставят на грань выживания целые группы людей.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «На сегодняшний день задолженность по зарплате в регионе, только по официальным данным, составляет почти 60 миллионов рублей на двух предприятиях: ЗАО «Дормаш» - 54,5 миллионов и Орловский КСК – 5,4 миллиона». Глава региона заверил: проблема «Дормаша» уже на стадии решения. По состоянию на 15 февраля, долг по «Дормашу» сокращен до 32 миллионов рублей.



К безусловным достижениям силовиков отнесено снижение аварийности на дорогах области, оно составило в прошлом году почти 12%. Почти на треть возросла раскрываемость по линии наркополиции. Число тяжких и особо тяжких преступлений стражам порядка удалось снизить на 6 %.





Иван Суверин

20 февраля 2018 года







На главную страницу





