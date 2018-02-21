Глава региона Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

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среда
21.02.2018
1:33:26
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Глава региона Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросамПрием граждан состоялся 19 февраля в администрации Орловской области.
Переселение из аварийного жилья и затянувшееся ожидание новоселья – это лишь некоторые вопросы, с которыми орловцы пришли к Андрею Клычкову на личный прием.
Для того чтобы «на месте» разобрать проблему и найти пути решения, в подобных приемах принимают участие руководители муниципалитетов, представители различных департаментов и ведомств.
На этот раз на приеме были жители Орла и Мценска. Практически все обращения касались жилищных вопросов. Самое массовое – от дольщиков дома №46 по улице Бурова. Как сообщил первый заместитель председателя правительства области Николай Злобин, запланировано возобновление работ. Для завершения строительства оформляется кредит. Сдать дом планируют во втором квартале этого года.
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