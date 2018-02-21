Новости версия для печати Глава региона Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам Прием граждан состоялся 19 февраля в администрации Орловской области.



Переселение из аварийного жилья и затянувшееся ожидание новоселья – это лишь некоторые вопросы, с которыми орловцы пришли к Андрею Клычкову на личный прием.



Для того чтобы «на месте» разобрать проблему и найти пути решения, в подобных приемах принимают участие руководители муниципалитетов, представители различных департаментов и ведомств.



На этот раз на приеме были жители Орла и Мценска. Практически все обращения касались жилищных вопросов. Самое массовое – от дольщиков дома №46 по улице Бурова. Как сообщил первый заместитель председателя правительства области Николай Злобин, запланировано возобновление работ. Для завершения строительства оформляется кредит. Сдать дом планируют во втором квартале этого года.





Татьяна Напольских

20 февраля 2018 года







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