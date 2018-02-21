Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Уличные фонари, горящие целый день. Поведение водителей общественного транспорта. Разбитые дороги. Торгующие алкоголем заведения, находящиеся рядом с образовательными учреждениями.



Общественный транспорт роняет своих пассажиров. В неловкой паузе начальник транспортного отдела Виталий Гришаков напряжённо пытается вспомнить, в каком транспорте на прошлой неделе были зарегистрированы два несчастных случая, после которых люди оказались в больнице. 17 февраля 83-летняя орловчанка упала в трамвае, а 18 февраля 37-летняя женщина упала в автобусе. Последней - потребовалась госпитализация.



О том, что пора наводить порядок в сфере пассажироперевозок мэр Орла и глава городской администрации говорят Виталию Гришакову несколько планёрок подряд. Не реже поднимается и другая проблема - горящие днем фонари. За неделю начальник УКХ Светлана Климова выяснила, что законно принудить Ростелеком выключать свет вовремя – её управление не может. Нужны дополнительные договоры на обслуживание. Тогда чиновница решила пойти от обратного.

Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Мы со своей стороны актируем все включённые фонари - каждый день, когда это имеет место быть, и считаем наши затраты сверх норматива – с той целью, чтобы взыскать их с «Ростелекома». Начальнику УКХ также был адресован и другой злободневный вопрос – ремонт дорог. Многие обновлённые в прошлом году улицы, уже показали, что зимы они не пережили. Со дня на день подрядчик должен начать их латать. Благо в УКХ понимают, что меры это временные, и летом на эти участки придёт полноценный ремонт.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Некоторые центральные улицы уже имеют ямы, недопустимые по своим габаритам. Они создают аварийные ситуации». Глава администрации потребовал предоставить ему перечень улиц, где планируется проведение ямочного ремонта, а также – обратил внимание, что подчиненные должны вести жесткий контроль. Таким же должен быть и контроль за заведениями, где продают алкоголь. Улица Матвеева, школа №36. Практически каждый день её ученики наблюдают, как посетители кафе, что неподалёку, под градусом начинают выяснять отношения. Мэр города Василий Новиков отметил, что это не единичный случай и нужно ужесточить законодательство в сфере продажи алкоголя в непосредственной близости к образовательным учреждениям.



Одна хорошая новость на заседании всё же прозвучала: как только придут тёплые деньки, подрядчики начнут работы во дворах Орла. Для этого практически всё готово: 80 проектов уже на экспертизе, управление финансов в ближайшие дни доведёт лимиты, и до 8 марта будет объявлен конкурс на выбор подрядной организации.





Антон Киселёв

20 февраля 2018 года







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