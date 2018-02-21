Новости версия для печати В поселке Нарышкино подвели итоги конкурса «Лица района» Лучших людей выбрали Урицкий, Сосковский и Шаблыкинский районы.



Всего было 16 конкурсных номинаций. Среди них «Щедрое сердце», «Деловой успех», «Надежная, стабильная работа», «Служба во благо людей». Конкурс проводится по инициативе депутатов Облсовета.

Сергей Потемкин, зампред орловского Облсовета: «Любое общество сильно традициями. Не будет традиций, не будет будущего. Все новое - это хорошо забытое старое. Вот раньше были передовики производства, были другие номинации. Вот, исходя из этой логики, мы решили сделать «Лица района». Победители конкурса «Лица района» получили грамоты и памятные призы.





Татьяна Дьяконова

20 февраля 2018 года







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