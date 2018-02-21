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Особое внимание – особенным детям

Благотворительный проект «Новые знания - новые возможности», который организовала региональная общественная организация «Академия культуры», завершен. Пять месяцев педагоги и волонтеры помогали детям освоить народные ремесла. Они занимались плетением из лозы, вязанием, валянием шерсти - исконно русскими промыслами. Закончился проект большим концертом и благотворительной ярмаркой изделий ребят и педагогов.

Более 120 детей приняли участие в этом проекте. Это ребята оставшиеся без попечения родителей, дети из приемных семей, из групп социального риска и специализированных интернатов. И каждый нашел для себя не только занятие по душе, но и возможность получить профессиональные навыки.
Светлана Медведева руководитель общественной организации «Академия культуры»: «Они получили технологические знания, они научились изготавливать изделия от начала до конца, и многие из них уже применяют эти знания, что очень радует. В этом, собственно говоря, и была основная задача проекта, то есть, социальная адаптация».
Этот проект появился на свет благодаря поддержке от Фонда президентских грантов. А осуществили его волонтеры, которые несколько месяцев занимались с ребятами, обучая их тому, что умеют сами. И результаты появились очень быстро.
Ангелина Псарева, участница благотворительного проекта «Новые знания - новые возможности»: «В основном я посещала уроки вязания крючком. Педагоги у нас были незабываемые, они во всем нам помогали, всегда все объясняли. Этот проект, на самом деле, дал очень многое детям, которые раньше ничего этого не знали».
Большими друзьями ребят в этом проекте стали пенсионеры из общества знание – клуб «Серебряный возраст», они не только приходили на занятия, чтобы учить детей, но даже специально к концерту, чтобы принять в нем участие, разучили танец.

Очень довольны и родители. У многодетной мамы Ольги Ермаковой в проекте приняли участие трое детей.
Ольга Ермакова, многодетная мама: «На удивление понравился проект, потому что здесь занимались не только девчонки, но и я. Девчонки научились расписывать стекло, научились вязать крючком, научились валянию, они сделали подсвечники – шикарные. Подарки по Новый год были всем родственникам».
На ярмарке ребята представили свои изделия. У самых маленьких, конечно, получается еще совсем по-детски, а вот ребята постарше показали класс. Особенно впечатлили изделия из войлока. Проект завершен, теперь у многих есть возможность заниматься ремеслом дома, об этом подумали заранее.
Светлана Медведева руководитель общественной организации «Академия культуры»: «Мы же изготавливали наглядные пособия, то есть, технологические карты. И каждый ребенок теперь эти технологические карты имеет у себя дома. Он может вязать салфетки, может расписывать подсвечники, может делать кукол, может валять цветы, чехлы для телефона. И многие начали этим пользоваться, используют свои навыки и отдают свои изделия в магазины, а это материальное подспорье, что очень важно».
Проект полюбился, и ребятам очень жаль с ним расставаться. Все успели познакомиться и подружиться, вместе выступить на концерте. На память останется финальная фотография, и первые для многих в жизни навыки, что-то делать своими руками.


Эва Стасюлевич
20 февраля 2018 года

 


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