Новости версия для печати Начался прием заявок на участие в новом сезоне проекта телеканала «Россия 1» - «Синяя птица» Блеснуть способностями приглашают детей в возрасте до 17 лет.



Проявить себя можно в нескольких номинациях, таких как хореография, вокал, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство, ораторское искусство и художественное слово. Также есть номинация, посвященная оригинальным жанрам: цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика. Отборочная комиссия подробно изучит каждую анкету. Все, кто заинтересуют экспертов, будут приглашены на прослушивание, а потом и на съемки программы. Заполнить анкету можно на сайте проекта.





Татьяна Дьяконова

21 февраля 2018 года







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