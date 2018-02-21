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среда
21.02.2018
13:36:18
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Начался прием заявок на участие в новом сезоне проекта телеканала «Россия 1» - «Синяя птица»Блеснуть способностями приглашают детей в возрасте до 17 лет.
Проявить себя можно в нескольких номинациях, таких как хореография, вокал, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство, ораторское искусство и художественное слово. Также есть номинация, посвященная оригинальным жанрам: цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика. Отборочная комиссия подробно изучит каждую анкету. Все, кто заинтересуют экспертов, будут приглашены на прослушивание, а потом и на съемки программы. Заполнить анкету можно на сайте проекта.
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