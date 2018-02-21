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среда
21.02.2018
13:36:21
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«О доблести, о подвигах, о славе!»Орёл готовится ко Дню защитника Отечества. Праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках города.
Начнутся праздничные мероприятия уже сегодня. Городской центр культуры приглашает орловцев на выставку книг и иллюстраций. Она называется «Подвигам ратным Россия верна».
Завтра, 22 февраля, первые лица Орла и области примут участие в церемонии возложения гирлянды Славы к стеле на бульваре Победы. Начало – в 9:30. В 14 часов торжества продолжатся концертом в орловском Государственном институте культуры. Ну, а 23 февраля центрами празднования станут парки города, где пройдут выставки рисунков, викторины, игры, гала-концерт. Завершится празднование Дня защитника Отечества в 20 часов фейерверком. Место запуска залпов - слияние рек Оки и Орлика.
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