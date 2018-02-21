Новости версия для печати Заплатить налоги и спать спокойно орловцам предложили депутаты Они хотят установить дату для начисления пени по налогу на имущество физлиц.



Законопроект уже прошел обсуждение на профильном комитете. Народные избранники предлагают установить пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц, подлежащему уплате за 2017 год с 1 июля 2019 года. Областные парламентарии одобрили инициативу. Слово за региональным Облсоветом. Законопроект будет вынесен на февральскую сессию.





Надежда Невматулина

21 февраля 2018 года







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