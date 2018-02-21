Новости версия для печати «Надежда» нуждается в помощи Уже не первый год на повестке жизни Орла остро стоит вопрос безнадзорных животных. Несколько лет назад для их стерилизации и передержки средства были найдены, сейчас это работа вновь идет с пробуксовкой. Но находятся добровольцы, которые помогают городу решать эту проблему. В программе «Вести-Орел» мы неоднократно рассказывали о приюте «Надежда», который содержит предприниматель Эдуард Горбачев. В его приюте уже порядка 200 собак. Но все чаще вместо помощи волонтер получает оскорбления в свой адрес.



Убить нельзя помиловать. Запятую в этой истории с овчаркой Амуром пришлось ставить Эдуарду. Собаку привезли из Урицкого района. Хозяин хотел ее отстрелить. Теперь Амур живет в приюте «Надежда». Подобных историй наберется немало - выкинули, намеревались убить, подбросили. Так и оказываются молчаливые свидетели человеческой жестокости в руках волонтеров. Однако спасать зоозащитникам приходится не только животных, но и свою репутацию. В интернете участились нападки в адрес приюта и его владельца.

Диана Амеличкина, волонтер: «Говорят, что тут собаки худые, что тут их не кормят, что к ним никто не приезжает, что у них тут грязно». Наталья Романчева, волонтер:«Люди, которые выражают злобу, они не принимают участие в добрых делах, почему они такие – я не знаю». Среднеазиатские овчарки, живущие в приюте, ведут себя кротко и дружелюбно. Знает ли Багира, что ее хотели обезглавить, но вовремя одумались - позвонили Эдуарду.



Недавно у Эдуарда возникли проблемы с заработком. Стало сложно разрываться между приютом и работой. В месяц на содержание животных и аренду четырех участков уходит порядка 200 тысяч рублей. Общепиты отходами почти не помогают. Людей, готовых оказать финансовую помощь, единицы. Собак забирают редко. Сейчас приюту важна любая помощь: деньги, корм, медикаменты. Для оказания финансовой помощи приюту «Надежда» в Сбербанке открыт счет 5469 4700 1074 0098. Телефон 8 953 811 02 60.



Отчет о расходах регулярно выкладывается в группе в соцсетях, там же - фотографии собак, ждущих хозяина. Ну а тех, кто не верит мировой паутине, приглашают лично навестить животных.

Эдуард Горбачев, владелец приюта «Надежда»: «У нас в группе на данный момент 613 участников, только 13 из них нам оказали содействие и 13 человек - вообще люди со стороны. В интернете много нападок. Это люди, которые просто сидят за компьютерами. Я многим предлагал приехать и убрать просто за собаками». Сейчас приют на грани выживания. Распустить собак, значит приблизить их гибель, добавив масла в огонь для очередных пересудов.









Татьяна Дьяконова

21 февраля 2018 года







На главную страницу





