Новости версия для печати Культура без границ и санкций Сцена орловского театра «Свободное пространство» вновь стала интернациональной. 1 марта зрители увидят премьерный спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба» в постановке Линаса-Мариюса Зайкаускаса. Это имя хорошо известно в театральном мире страны, там более, что и в Орле он уже был. 4 года назад театр сотрудничал с ним и выпустил на сцену прекрасный спектакль «Украденное счастье».



До премьеры еще чуть больше недели, а город уже взбудоражен и темой, и постановкой, и именем режиссера. Начало - необычное. Продумано все до мелочей. От презентационных конфет, в оформлении которых эскизы костюмов для спектакля, до пресс-релиза журналистам.



На днях известный литовский режиссер Линас-Мариюс Зайкаускас собрал пресс-конференцию, на которой рассказал и о предстоящей премьере, и о своем видении театрального искусства.

Линас Зайкаускас, режиссер-постановщик: «Я надеюсь, что этот театр будет нести уровень высокого искусства, что очень важно. Знаете, очень часто, особенно в провинции театры скатываются на уровень обслуживания публики». Гостей пресс-конференции в первую очередь интересовала премьера. Все роли, даже мужские, в нем будут исполнять актрисы. И уже стало известно, что состав несколько раз менялся. И, не скрывает режиссер, до премьеры снова могут быть замены. Но женский состав спектакля - приятный сюрприз женскому составу труппы.

Линас Зайкаускас, режиссер-постановщик: «Женщины обычно в российских театрах намного сильней мужчин как актеры, а драматурги пишут для мужчин, и что им, бедным, делать?». Еще журналисты поинтересовались, почему был выбран именно Гоголь. Да еще в такой постановке, где все герои до предела карикатурны и шаржированы.

Линас Зайкаускас, режиссер-постановщик: «Над кем смеетесь, господа? Над собой смеетесь!» - мне кажется, это актуально и во времена Гоголя, и сегодня». Решение костюмов и сценографии - в руках Маргариты Мисюковой, талантливого театрального художника. За 17 лет она оформила более 60 спектаклей в театрах России и других стран мира. В гротеске о женской мечте заняты Заслуженные артистки России Нонна Исаева и Маргарита Рыжикова, а также Мария Козлова, Алеся Балабанова и Ирина Агейкина.









Эва Стасюлевич

21 февраля 2018 года







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