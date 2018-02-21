Новости версия для печати Синоптики предупреждают о приходе холодов Орловцы почувствовали их уже сегодня. А с завтрашнего дня ночная температура может опуститься до 28 градусов.



В Орле аварийные службы приведены в состоянии готовности «номер один» для экстренного реагирования на любые вызовы в условиях холодов. Пообещали также подъем уровня теплоносителей, чтобы в квартирах была комфортная температура.





Татьяна Напольских

21 февраля 2018 года







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