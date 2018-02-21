Новости версия для печати 52 бывших работника ПАТП-1 получили деньги Об этом сообщил руководитель предприятия «Орелводоканал».



За сегодняшний день обещают погасить долги перед остальными сотрудниками закрывшегося автотранспортного предприятия. Их – чуть больше 80 человек.



Как отметили в мэрии Орла, выплаты людям осуществляются по списку фамилий в алфавитном порядке. Всего «Орелводоканал» выдаст 2,5 млн. рублей. Что касается самого автотранспортного предприятия, городская власть намерена сохранить ПАТП. Уже намечен план. Его вынесут на обсуждение депутатов Горсовета уже завтра.





Татьяна Напольских

21 февраля 2018 года







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