Новости версия для печати Количество проверок – снижать, их качество – повышать Сотрудники Россельхознадзора подвели итоги работы с предпринимателями.



Управлением было проведено более 6,5 тысяч проверок. И это - на 18% меньше уровня 2016 года. В два с половиной раза снизилось количество плановых проверок. При этом их результативность возросла почти на четверть. К слову, орловскому уполномоченному по правам предпринимателей не поступило ни одной жалобы на действие инспекторов Россельхознадзора.





Татьяна Напольских

21 февраля 2018 года







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