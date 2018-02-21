Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



-2,5 млн. – под расчет! Погасить долги перед бывшими сотрудниками ПАТП-1 планируют уже сегодня.



- У природы нет плохой погоды… Столбик термометра уверенно падает за 20-градусную отметку.



- Разговор – глаза в глаза. Покровчане поделились своими проблемами с врио губернатора.



- Дотанцевались – до наград. В Орле прошел большой праздник спортивного азарта и грации.





Вести-Орёл

21 февраля 2018 года







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