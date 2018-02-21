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В Орле прошел Чемпионат ЦФО и рейтинговый конкурс категории «В» Общероссийской танцевальной организации

Своих представителей прислали 86 клубов, которые демонстрировали свои достижения в разных танцевальных направлениях. Эти соревнования для спортсменов - знаковые, потому что являются отборочными на Чемпионаты России, Мира и Европы.

Соревнования проходили два дня, были представлены 12 танцевальных дисциплин. 68 танцевальных клубов, более полутора участников, которые не мыслят жизнь без танца.
Владимир Стребков, организатор соревнований: «По каждому из направлений мы выбираем чемпионов, формируется сборная ЦФО, и эта сборная будет бороться за звание чемпионов России в марте в Москве».
Постановка, музыка, мастерство исполнителя, ну и, конечно, - харизматичность. При оценке выступлений учитывалось все.
Василий Иванов, главный судья соревнований: «Нужно любить то, чем занимаешься – любить танец, стараться совершенствоваться постоянно, и делать это с душой и хорошим мастерством, и тогда победа будет за вами».
Большой танцевальный праздник завершился награждением победителей. В числе победителей были и орловские пары.


Юлия Опанасюк
21 февраля 2018 года

 


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