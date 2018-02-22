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четверг
22.02.2018
1:38:01
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Убийство жителя Сосковского района, совершенное накануне, раскрыто по «горячим следам»Преступление было совершено в селе Прилепы Сосковского района.
Тело 33-летнего местного жителя с ножевыми ранениями в области грудной клетки было обнаружено 20 февраля 2018 года.
Следствием был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался отчим потерпевшего. Подозреваемы сознался в содеянном и пояснил, что убил пасынка в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве.
Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, подозреваемый после совершения преступления покинул место происшествия и пытался совершить суицидальные действия, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции.
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