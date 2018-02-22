Новости версия для печати Убийство жителя Сосковского района, совершенное накануне, раскрыто по «горячим следам» Преступление было совершено в селе Прилепы Сосковского района.



Тело 33-летнего местного жителя с ножевыми ранениями в области грудной клетки было обнаружено 20 февраля 2018 года.



Следствием был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался отчим потерпевшего. Подозреваемы сознался в содеянном и пояснил, что убил пасынка в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве.

Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, подозреваемый после совершения преступления покинул место происшествия и пытался совершить суицидальные действия, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции.





Орловское Информбюро

21 февраля 2018 года







На главную страницу





