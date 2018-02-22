Новости версия для печати Многие орловские МУПы работают в убыток Итоги своей работы подвели руководители муниципальных предприятий Орла.



Почти 46 млн. убытков за три квартала прошлого года. Это – общая цифра. По отдельным МУПам дело обстоит так: девять работают с прибылью, три – в процедуре банкротства. Остальные – в «минус». Предприятия не должны рассчитывать только на городской бюджет, а уметь «предлагать и внедрять» – так резюмировал ситуацию мэр. Кроме того, 10 дней было дано руководителям МУПов на то, чтобы устранить все нарушения, выявленные КСП.





Татьяна Напольских

21 февраля 2018 года







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