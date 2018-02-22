Новости версия для печати Орловские депутаты объявили конкурс на лучшую творческую работу, посвящённую 200-летию со дня рождения Тургенева Об этом говорили на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.



Принять участие в конкурсе смогут орловцы в возрасте от 14 до 23 лет. Победителей будут определять в трех возрастных категориях, они получат грамоты Облсовета с денежным поощрением.





Татьяна Напольских

21 февраля 2018 года







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