Новости версия для печати Сегодня в Орле представили серию книг о нашем земляке – полковнике Илье Старинове Его называли «дедушкой русского спецназа», «богом диверсий» и «гением взрыва». Но именно в изданиях орловских авторов можно точно узнать, каким он был в жизни.



Участник четырех войн, теоретик и практик партизанского движения, изобретатель минно-диверсионной техники, Илья Григорьевич Старинов родился в селе Войново Болховского района в 1900 году. Военному делу обучался в нескольких школах подряд. Прошёл всю Великую Отечественную, и День Победы встретил в Берлине. Обученные им инструкторы подготовили больше пять тысяч партизан-диверсантов. После войны до 87 лет Старинов преподавал в учебных заведениях КГБ. Скончался на 101 году жизни в Москве.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наверное, самым важным для меня показателем является то, что автобиографическая книга, основанная на архивных материалах, читается как художественный роман. И не веришь, как обычный простой человек, который на самом деле герой, прожил такую жизнь, прожил сто лет, и за свою жизнь совершил такие поступки, которые многие не могут себе даже представить». Авторы книг в первую очередь собрали ранее неизвестные факты из биографии легендарного полковника. Всего в свет вышло три издания, одна из книг – в двух томах. В них собраны уникальные текстовые и фотодокументы, выдержки из автобиографии Старинова, архивные документы.





Юлия Сулим

21 февраля 2018 года







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