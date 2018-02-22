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четверг
22.02.2018
13:40:59
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Вниманию водителей!В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню защитника Отечества, движение в центре Орла ограничено. Выбирайте заранее пути объезда.
Сегодня с полуночи до 11 часов запрещена стоянка транспортных средств на ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35). А с 9 утра и до 11:00 по улице Салтыкова-Щедрина перекроют движение. Объезд организуют следующим образом: по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора) и по ул. Пролетарская гора.
23 февраля с 19:30 до 20:30 запрещены стоянка и движение транспортных средств от дома №1 по ул. Пролетарская гора до ул. Горького.
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