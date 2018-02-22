Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Нож – как последний аргумент в ссоре между отчимом и пасынком.



- Судьба героя.Сегодня в Орле презентовали книги о жизни «личного врага Гитлера».



- Февральские…трескучие…наши… На Орловщину пришел Мороз.



- Прикатывайтесь в гости! За такую работу региональный Фонд капремонт могут привлечь к ответственности.



- «Лёд» уже растопил сердца 2-х миллионов человек.



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Вести-Орёл

21 февраля 2018 года







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