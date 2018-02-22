Новости версия для печати За недоделки в доме № 70 по улице Карачевской в Орле могут привлечь к административной ответственности региональный Фонд капремонта Жилинспекторы провели внеплановую выездную проверку.



Были выявлены многочисленные нарушения, как при подготовке проекта, так и при проведении работ. Итогом стало постоянное подтопление пола в первом подъезде, трещины на фасаде, ненадлежащее заземление системы электроснабжения дома.





Татьяна Напольских

22 февраля 2018 года







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