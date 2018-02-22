Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Среди них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



21 февраля в 08:25 женщина-водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер», двигалась по Тургеневскому мосту со стороны переулка Георгиевского в сторону улицы Васильевской. В районе дома № 15 по улице Левый берег реки Орлик произошло столкновение с автомобилем «Газ А64R45», который двигался справа попутно, с последующим столкновением автомобиля «Мицубиси» с автомобилем «Газ 31105» под управлением, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Газ 31105», оказана медицинская помощь.





Орловское Информбюро

22 февраля 2018 года







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